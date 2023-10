Quando si tratta di creare presentazioni, organizzare documenti o le mail accumulate, è probabile ritrovarsi a cercare i servizi offerti con il pacchetto Office di Microsoft. Che sia utilizzato a casa per esigenze personali, lavorative, o altro, avere accesso al set completo di prodotti migliora di gran lunga la praticità nel passare da un tipo di contenuto ad un altro.

La pecca di Micorosft Office è che usufruire di tutto il pacchetto di prodotti offerti implica un costo, non così modesto. L’azienda offre diversi modi per pagare, da quello una tantum ad un pagamento mensile ricorrente come un vero e proprio abbonamento. Per fortuna, ci sono anche tante altre offerte, ad esempio per studenti, con istituzioni convenzionate e così via. Al momento, per un periodo limitato Microsoft sta offrendo la licenza a vita al pacchetto Office ad un prezzo incredibile, è l’offerta più conveniente di sempre.

Microsoft Office, nuova offerta imperdibile per ottenere la licenza a vita

Il prezzo con cui è possibile acquistare la licenza dei servizi Office equivale a meno di un quarto del prezzo abituale. L’offerta vale sia per Windows che per Mac. Un’offerta da non farsi scappare, la migliore di quest’anno. Se pagare sembra assurdo, sempre più aziende stanno adottando la stessa modalità di pagamento messa a disposizione da Microsoft, un motivo in più per approfittare dell’offerta se si è familiari con i prodotti dell’azienda. Tuttavia, ricordiamo di controllare spesso i canali ufficiali, l’offerta non è ancora disponibile in tutti i Paesi ma potrebbe esserlo molto presto.

I prodotti Office di Microsoft non sono mai uno spreco, potresti utilizzarli alcune volte alla settimana o molto più frequentemente. L’abbonamento diventa un ottimo compromesso per usufruire di tutte le funzioni e opzioni disponibili. È qui che questo accordo di licenza a vita torna utile, rendendoti incredibilmente conveniente l’accesso ai programmi di cui hai bisogno ogni giorno senza costi elevati per utilizzarli. La suite include Microsoft Word, Excel, OneNote, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access e Team (gratuito). Esiste un’opzione compatibile con Windows e un’altra separata per Mac, assicurarsi sempre di selezionare quella giusta per il proprio dispositivo. Vale la pena notare che questo non è Microsoft 365, il che significa che non è possibile accedere all’archiviazione nel cloud, a Microsoft Defender e ad alcune app.