Si intensificano sempre di più le indiscrezioni riguardanti la prossima console da gaming di casa Nintendo. Stiamo parlando della prossima Nintendo Switch 2. Stando agli ultimi rumors, quest’ultima dovrebbe essere in grado di sfidare anche le rivali più potenti di casa Sony e Microsoft. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Nintendo Switch 2 sta per arrivare, potente quanto PlayStation 4 e Xbox One?

Il colosso nipponico Nintendo sta continuando lo sviluppo della sua prossima console da gaming. Si tratta come già detto della prossima Nintendo Switch 2 e, a quanto pare, le sue prestazioni saranno decisamente superiori rispetto alle precedenti generazioni.

Secondo le ultime indiscrezioni, la nuova console da gaming di casa Nintendo sarà paragonabile dal punto di vista delle prestazioni alle console rivali di Sony e Microsoft, ovvero PlayStation 4 e Xbox One. A rivelarlo sarebbe stato uno degli executive di Activision Blizzard, cioè Bobby Kotick.

Sembra infatti che Nintendo abbia organizzato degli incontri con questi executive di Activision e sarebbero state identificate alcune email con dettagli interessanti. Chris Schnakenberg, head of platform strategy and partner relations di Activision, avrebbe infatti dichiarato in una email:

“Dato l’allineamento vicino alle piattaforme di ottava generazione in termini di performance e le nostre precedenti proposte su PS4 e Xbox One, è ragionevole assumere che potremmo fare qualcosa di molto interessante anche sul nuovo Switch”.

Per il momento non ci sono ancora conferme ufficiali da parte del colosso nipponico Nintendo. Tuttavia, i rumors continuano ad aumentare e soprattutto continuano a suggerire che sarà una console molto più potente del precedente modello.