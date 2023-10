Negli ultimi giorni, molti clienti della banca Intesa Sanpaolo, stanno ricevendo una comunicazione tanto importante quanto controversa. Intesa Sanpaolo, da un giorno all’altro, ha deciso di trasferire dei conti di alcuni dei suoi clienti presso un altro istituto bancario. Gli utenti in questione non hanno avuto voce in capito dato che sono stati avvisati solo a cose fatte. Dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione molti utenti si sono dichiarati parecchio contrariati della decisione della propria banca. I primi passaggi hanno avuto inizio a partire da questa estate. Il passaggio è avvenuto tra Intesa Sanpaolo e Isybank. Vediamo insieme di che istituto bancario si tratta e come sono avvenuti gli effettivi passaggi.

Isybank

Nato come istituto di credito nel 2008, Isybank (Banca ITB) inizialmente era una società riservata solo ad alcuni utenti: i tabaccai. Successivamente, nel 2016, è stata acquistata dal gruppo Intesa Sanpaolo per 153 milioni di euro. Subito dopo l’acquisto era stata rinominata Banca 5 per poi tornare ad essere Isyban solo il 1 gennaio di quest’anno. La banca è tornata attiva lo scorso giugno, cambiando il suo assetto, diventando una banca digitale aperta non solo ai tabaccai, ma a tutte le tipologie di utenti.

Isybank fa parte del piano di espansione di Intesa Sanpaolo iniziato il 2022. Il progetto dovrebbe concludersi entro il 2025, attraverso una serie di investimenti per un totale di 650 milioni di euro.

Intesa Sanpaolo e Isybank

I clienti coinvolti nel passaggio tra i due istituti bancari sono all’incirca 300.000. Il trasferimento dei conti correnti selezionati avverrà in un lasso di tempo che va da settembre a dicembre 2023. Inoltre, altri spostamenti sono previsti anche per i primi mesi del 2024, arrivando così al trasferimento di 2 milioni di clienti. La procedura è automatica, i clienti non sono coinvolti nei passaggi e non sarà chiesto loro di cambiare bancomat né riceveranno nuovi IBAN. Tutte queste operazioni verranno gestite direttamente dalla banca che si limiterà ad informare, con una notifica sull’app per smartphone di Intesa Sanpaolo, dell’avvenuto trasferimento del conto corrente.

La decisione è stata fortemente criticata e molti utenti hanno contestato le modalità di trasferimento che sono state giudicate decisamente poco chiare. I correntisti, infatti, hanno criticato la decisione di Intesa Sanpaolo di informare i propri clienti tramite l’app. Questo tipo di comunicazione è risultata per molti troppo silenziosa e a malapena visibile. A prova di ciò, nonostante alcuni trasferimenti siano avvenuti già dal mese scorso le prime lamentele sono arrivate solo di recente, proprio perché molti non avevano notato prima l’avvenuto passaggio.

Tutti gli utenti trasferiti sono stati inseriti nel piano tariffario Isyprime, al momento il più completo offerto dalla banca. Inoltre, è stato messo a disposizione di tutti i clienti un sistema di comunicazione con l’istituto stesso che promette di intervenire in caso di difficoltà e fornire informazioni utili a tutti coloro che non riescono ad adattarsi al nuovo sistema. Nonostante questi interventi però non sono stati dissipati completamente i dubbi degli utenti che hanno assistito inermi all’attuazione di questi cambiamenti strutturali dei loro conti bancari.