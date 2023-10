“Più vicini ai bisogni delle famiglie” è questo il nuovo slogan di WindTre che prosegue nel suo impegno per realizzare per se stessa una vera e propria identità di multiservice. Per perseguire questo proposito l’azienda ha avviato nuove interessanti collaborazioni con due società: Axa e NetInsurance. L’inizio delle collaborazioni sono il punto di partenza per l’ingresso di WindTre nel mondo delle assicurazioni. Scopriamo i dettagli di questa offerta.

WindTre Assicurazioni

La neonata azienda entra nel settore come agenzia assicurativa. Partner strategico di questo nuovo progetto è Wefox scelto per le sue caratteristiche di abilitatore di business, ma anche per la sua piattaforma tecnologica innovativa e modulare, attraverso la quale è possibile attivare nei negozi prodotti assicurativi in modo veloce, facile e soprattutto completamente digitale. Questa partnership consente di selezionare i migliori assicuratori sul mercato per poi ideare prodotti innovativi, riservati solo ai clienti WindTre.

Dunque, per poter procedere basterà recarsi in uno dei 700 WindTre Store su tutto il territorio nazionale e insieme alle classiche soluzioni per le comunicazioni, e le offerte per luce e gas -già disponibili da più di un anno – saranno disponibili anche prodotti assicurativi.

La nuova offerta si basa su tre prodotti, con livelli crescenti di garanzie, per la protezione della casa, della famiglia e per i propri viaggi. Le soluzioni sono state realizzate da due esperti del settore, Net Insurance e Axa Partners Italia.

Nello specifico, per quanto riguarda la protezione della casa, l’offerta prevede tre opzioni: la versione “Start” che comprende copertura Rc Terzi, Assistenza per la casa e la garanzia di Rimborso delle bollette nel caso di perdita di lavoro o di infortunio grave, una versione intermedia ed infine la versione “Full” che oltre le coperture già presenti nelle versioni precedenti, offre anche una copertura per danni al fabbricato e al contenuto, anche in casi di furto.

Mentre la polizza per i viaggi offre una copertura per tutti i viaggi che gli utenti WindTre faranno durante l’anno, sia in Italia che in Europa. Nell’offerta sono compresi: l’annullamento del viaggio, spese mediche e assistenza medica h24.

Con questo progetto assicurativo è evidente l’intento di WindTre di avvicinarsi alle famiglie, come dichiara Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di WindTre. L’azienda vuole diventare un vero e proprio alleato per i suoi utenti, non solo per le comunicazioni. Inoltre, i negozi WindTre, con queste nuove iniziative, diventano un punto di riferimento per tutti gli utenti interessati ad un’offerta sempre più innovativa e completa.