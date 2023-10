La tecnologia ha intrapreso una strada per il futuro splendente. In questi anni scoperte e invenzioni hanno permesso di compiere passi da gigante. Non riusciamo più a svolgere attività quotidiane senza farne uso, il nostro smartphone è divenuto per noi parte essenziale della nostra vita. Questo anche grazie all’inserimento di applicazioni utili nella comunicazione, come Whatsapp.

La piattaforma di messaggistica istantanea è probabilmente il mezzo preferito al mondo da migliaia di utenti per inviare informazioni o semplicemente chattare con i conoscenti ovunque sì. La soluzione, inventata ormai parecchio tempo fa, ha rivoluzionato il modo di comunicare. Con tale mezzo possono essere effettuate tantissime operazioni tramite le funzioni integra col tempo dagli sviluppatori. Ci sono però alcuni aspetti che, nonostante l’uso smodato, in molti non conoscono.

Recuperare i messaggi Whatsapp eliminati

Il Team Meta, solo negli ultimi due mesi, ha aggiunto all’app di messaggistica diverse nuove funzionalità e ha anche modificato la schermata, rinfrescando un design datato e facendolo adattare alle esigenze moderne. Una delle ultime implementazioni è data dall’utilizzo delle intelligenze artificiali per permettere all’utente di avere un’esperienza personalizzata e completa. Ci sono però alcune funzioni esistenti da tempo di cui non tutti sono a conoscenza. Sarà capitato che qualche volta abbiate cancellato per sbaglio un messaggio importante. C’è però un trucco semplice e veloce che vi permetterà di recuperarli immediatamente. Su Whatsapp esiste la possibilità di visualizzare tutti i messaggi inviati, compresi quelli eliminati.

Quando si entra nell’apposita sezione, infatti, l’app non li nasconde. Se cerchiamo nelle Impostazioni la voce Notifiche, troveremmo un’altra sezione denominata “Impostazioni avanzate”. Proprio quest’ultima è quella che ci interessa per il nostro scopo. Una volta aperta, bisogna poi attivare la cronologia delle notifiche. Fatto ciò, si avrà una visione completa della conversazione scelta, compresi i messaggi eliminati. Ogni qualvolta, quindi, che commettiamo un errore, facendo questa procedura potremmo risolvere con immediatezza il problema.