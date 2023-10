WhatsApp, la grande novità degli AVATAR per tutti: come funziona

Da diverso tempo non si parla altro che degli aggiornamenti che WhatsApp riporta. La famosa piattaforma di messaggistica istantanea sta facendo di tutto per imporre ancora una volta il proprio ritmo, soprattutto dopo la risalita dei concorrenti. Stando a quanto riportato ci sono ancora tantissime frecce che il colosso ha intenzione di scoccare, chiaramente in veste di nuovi aggiornamenti per il futuro.

Da diverso tempo si parla inoltre di un update in particolare che è stato implementato proprio su WhatsApp, ovvero quello degli avatar. Non tutti gli utenti hanno capito bene di cosa si tratta precisamente e quale sia la tipologia di utilizzo a cui sono destinati. In realtà tutto è più semplice di quanto si crede, soprattutto utilizzarli.

Arrivano gli avatar su WhatsApp, ecco a cosa servono precisamente

Per entrare nella sezione dedicata agli Avatar su WhatsApp, dovrete scegliere il menù in alto a destra ed entrare nelle impostazioni. Una volta scelta la scheda riservata proprio agli avatar in basso, dovrete solo creare il vostro. In questo modo verrà fuori un omino digitale a vostra immagine e somiglianza. Tutto tramite procedura guidata.

Adesso bisogna capire in che modo bisogna utilizzarli. In realtà qualcuno ci è già arrivato: si possono sfruttare ad esempio per l’immagine del profilo. In poche parole al posto di mettere una vostra foto, potrete impostare la vostra nuova identità rappresentata dal vostro AlterEgo appena realizzato.

Chiaramente potrete realizzare anche degli adesivi personalizzati con più espressioni facciali. Non si esclude che nel futuro prossimo, potranno essere utilizzati anche per le videochiamate.