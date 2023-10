WhatsApp lavora da anni costantemente sul fronte della sicurezza. L’obiettivo quotidiano per gli sviluppatori della piattaforma è quello di garantire ai suoi utenti un accesso alla piattaforma, libero da ogni tipologia di pericolo. Nel corso degli anni vari upgrade si sono alternati su questo fronte, tra la crittografia end-to-end e l’autenticazione di secondo livello per l’accesso sulla chat.

WhatsApp, la password arriva anche sulla versione desktop

Le anticipazioni del portale di leaker, WABetaInfo aprono però le strade per un’ulteriore upgrade della piattaforma di messaggistica istantanea, in arrivo già nei prossimi giorni. Questo upgrade dovrebbe riguarda l’estensione desktop del servizio di casa Meta, WhatsApp Web. Anche sul portale per dispositivi fissi, così come già possibile per la versione mobile della chat, agli utenti sarà consentito di aggiungere una password aggiuntiva per accedere alle conversazioni.

L’aggiornamento in arrivo, in prima battuta, andrà ad introdurre una funzione di blocco schermo, con attivazione automatica ogni qual volta il dispositivo entrerà in una fase di stand-by o di risparmio energetico. Successivamente, e su base facoltativa, gli utenti potranno inserire una password per evitare che le conversazioni siano visualizzate da occhi indiscreti, entrati in possesso del dispositivo. Sarà possibile impostare o modificare tale password attraverso le funzioni disponibili sul menù Impostazioni.

L’aggiornamento dovrebbe essere rilasciato nel corso dell’autunno, anche se non si hanno ancora confermare sui tempi certi. Il percorso, ad ogni modo, non dovrebbe essere più ampio di qualche settimana. L’obiettivo di tale aggiornamento è ovviamente quello di garantire al pubblico sempre più protezione e riservatezza.