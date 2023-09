Le truffe online sono assolutamente una piaga dalla quale gli utenti devono necessariamente guardarsi, per cercare di limitare al massimo le perdite di denaro, con annesso svuotamento completo del conto corrente bancario. Nonostante i continui articoli in cui raccomandiamo di prestare attenzione al phishing, ancora oggi sono tantissimi gli utenti colpiti e coinvolti da truffe di vario genere.

La maggior parte dei raggiri ruota attorno all’invio di messaggi di posta elettronica, ma dovete sapere che molto spesso questi si estendono anche verso SMS e chiamate telefoniche, adottando tattiche completamente differenti, come ad esempio il fingersi parenti lontanissimi, dai quali avete diritto a ricevere una eredità, e per questo vi chiedono le coordinate bancarie (solamente per citare un esempio).

Consigliamo caldamente di iscriversi al nostro canale Telegram ufficiale, dove potrete trovare ogni giorno le migliori offerte Amazon con i codici sconto gratis in esclusiva assoluta.

Truffe online, come vi svuotano il conto corrente

L’unico modo per combattere tutto questo è con l’ingegno e l’attenzione, infatti dovete partire dall’idea che nessuno regala mai nulla, e di conseguenza ricevere una email da un lontanissimo parente nella quale si millanta un’eredità milionaria, è sin da subito chiaro che si tratta di una truffa. Discorso simile per i tantissimi banner pubblicitari che vedete continuamente mostrati a schermo, o le email di pacchi da consegnarvi, quando in realtà non avete comprato nulla.

I malviventi si basano proprio sul fare leva sulla vostra inesperienza e capacità di credere a tutto ciò che leggete, con maggiore scaltrezza potrete davvero evitare tantissime problematiche e vivere la vostra vita molto più tranquillamente.