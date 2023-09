Il successo di Postepay è sempre maggiore in Italia. Di settimana in settimana aumentano gli utenti che scelgono la carta ricaricabile di Poste Italiane come strumento ideale per i loro acquisti, siano essi effettuati sul territorio siano essi effettuati attraverso i vari marketplace online. Al netto delle convenienza e della semplicità di Postepay, gli utenti che optano per questa carta devono fare molta attenzione alle truffe online.

Postepay, il rischio reale di perdere i risparmi con queste truffe

Gli hacker della rete continuano ad essere una minaccia, attraverso messaggi fasulli inviati al pubblico o attraverso gli SMS o attraverso mail. Questi messaggi, che portano la finta firma di Poste Italiane, promuovono finti accrediti sulla carta o la chiusura unilaterale del conto collegato alla carta. Attraverso contenuti ad alto impatto, i malintenzionati spingono così gli utenti a cliccare su link in allegato a tali comunicazioni.

Tutti coloro che cadono nella trappola del link si trovano indirizzati su un portale parallelo, la cui interfaccia grafica ricorda molto da vicino quella ufficiale di Poste Italiane. Una volta collegati sul portale, agli utenti viene chiesto di effettuare il login con le loro credenziali home banking di Poste.

Ovviamente questo è il passaggio più delicato di tutti. I lettori che cascano totalmente nella rete degli hacker e che comunicano i loro dati home banking si troverebbero dinanzi al serio pericolo di perdere tutti i risparmi presenti sulla carta. Laddove ci dovessero essere anomalie del genere, i clienti devono prontamente comunicare con il servizio assistenza di Poste Italiane.