Uno dei grandi pregi della USB-C è l’essere estremamente versatile, ovvero è un sistema di connessione che permette tantissimi utilizzi da parte del consumatore finale, tra cui appunto la variabilità nella connettività; in altre parole, senza cavi aggiuntivi particolari, l’utente potrà collegare il proprio dispositivo ad uno schermo, oppure ad una presa a muro per ricevere la rete internet. Semplice no?.

Tutto questo, grazie all’obbligo imposto dall’Unione Europea, riguardante appunto l’adozione della type-C negli ultimi iPhone 15 di Apple, è possibile sui nuovi smartphone commercializzati a partire dal 22 settembre 2023. Per collegare via ethernet il device, dovete semplicemente disporre di un adattatore, che da un lato abbia il connettore RJ45 e dall’altro la type-C, da pochissimi euro.

Apple iPhone 15, grazie alla USB-C potrete avere anche la connessione ethernet

Dopo aver collegato il tutto, per attivarla dovrete semplicemente posizionarvi nell’apposito menù Ethernet, creato per l’occasione, così da avere la possibilità di attivare la connessione via cavo (disponibile nella sezione Impostazioni, solo quando è connesso fisicamente). La velocità massima di navigazione raggiungibile pare essere molto elevata, secondo quanto comunicato un iPhone 15 Pro, quindi più potente del modello base, potrebbe raggiungere anche 800 Mbps in download, a patto che comunque il consumatore sia in possesso di una rete telefonica ad almeno 1Gbps, in caso contrario la velocità sarà direttamente proporzionale all’abbonamento di cui si è in possesso.

Finalmente gli utenti potranno godere non solo di uno smartphone, ma di un vero e proprio sistema di intrattenimento.