Il mese di Ottobre 2023 è ormai alle porte, nonostante il caldo che sembra non voler mai abbandonare la nostra penisola, ci troviamo a tutti gli effetti in autunno, un periodo dell’anno in cui la gente inizia ad uscire molto meno alla sera, per rintanarsi sotto un morbido plaid con la tisana in mano a guardare Netflix.

Proprio il prossimo mese sembra essere fondamentalmente intriso di grandi novità da non perdere assolutamente di vista, molte serie TV e film che tornano ufficialmente a fare capolino all’interno del catalogo del noto servizio di streaming. Il 5 ottobre gli utenti potranno tornare a guardare Lupin, l’amatissima serie con protagonista Omar Sy, giunta ormai alla terza stagione, nel corso della quale il protagonista dovrà rubare per riavere l’amatissimo figlio (rapito al termine della seconda stagione).

Ogni giorno sul canale Telegram di TecnoAndroid vi attendono codici sconto gratis e le offerte migliori, scopriteli subito iscrivendovi al link inserito qui.

Netflix, quali sono le serie TV ed i film da non perdere

Sempre nello stesso periodo, precisamente l’11 ottobre, arriverà su Netflix Once Upon a Star, un film thailandese che ricorda importanti pellicole del passato, infatti tratta di una troupe itinerante pronta a girare il paese per risvegliare nel pubblico la gioia di guardare pellicole a 16 millimetri, ma con un secondo fine: nei momenti cruciali, la visione viene interrotta per rivendere prodotti farmaceutici.

L’ultimo titolo che ci sentiamo di consigliarvi è senza dubbio Elite 7, la settima stagione di una serie TV di cui difficilmente non avrete mai sentito parlare. Arriverà sul teleschermo a partire dal 20 ottobre.