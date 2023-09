A fare molto rumore oltre alla presentazione in sé dei nuovi iPhone è stata sicuramente la grande capacità di gaming dei dispositivi di punta. Stiamo parlando dei 15 Pro e Pro Max, i quali sono infatti dotati di ray tracing ed altre caratteristiche che porteranno Apple in vetta alle classifiche per quanto riguarda il gaming su smartphone.

Durante la presentazione i dispositivi sono stati mostrati, parlando proprio di giochi, mentre si utilizzavano titoli molto interessanti. Verso la fine poi è comparso quello che oggi racchiude la maggior importanza, ovvero Resident Evil. Ci sono nuove informazioni adesso riguardo ai prezzi e alla data di uscita della versione Village proprio di questo gioco.

iPhone 15 Pro il mese prossimo ospiterà Resident Evil Village, ecco tutti i dettagli in merito

In occasione del Tokyo Games Show 2023, Capcom ha parlato chiaro, annunciando che Resident Evil Village arriverà su iPhone 15 Pro e Pro Max a partire dal prossimo 30 ottobre.

A poterci giocare saranno anche coloro che possiedono un iPad dotato di chip M1 o superiore. Il prezzo di vendita del gioco sarà di 39,99 dollari e si potrà acquistare anche un pacchetto DLC Winters’ Expansion al costo di ulteriori 19,99 dollari. Da ricordare che il gioco completo è già disponibile su Mac con chip M1 o superiori, con un costo di 10 dollari in meno.

Sta quindi per sorgere una nuova era, quella del gaming sugli smartphone di Apple. Questa volta gli utenti non dovranno preoccuparsi di acquistare un gioco per la loro consolle, ma per il loro smartphone. Vedremo nei prossimi giorni quali saranno i prezzi per l’Italia.