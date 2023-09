I monopattini, le biciclette e i motorini elettrici, negli ultimi anni, hanno portato ad un vero e proprio cambiamento nel settore della mobilità urbana.

Grazie anche ai primi finanziamenti ottenuti, in principio, dal Governo per l’acquisto di questi veicoli, il loro utilizzo si è diffuso rapidamente in tutto il Paese.

Considerati anche una buona alternativa alle auto e ad altri mezzi tradizionali, in quanto ecosostenibili.

Tuttavia, sembra che con il nuovo Governo Meloni, la viabilità di tali veicoli abbia suscitato un bel po’ di dibattiti e pensieri contrastanti.

In quanto, alcuni soggetti, hanno iniziato a discutere su come l’ eccessiva viabilità e presenza su strada di tali mezzi possa compromettere la stessa sicurezza stradale.

A tal proposito, il Ministero dei Trasporti, sotto la guida di Matteo Salvini, ha deciso di revisionare alcune norme del codice della strada, attraverso l’emanazione di un nuovo decreto.

Assicurazioni e altre novità per i monopattini e le bici elettriche

Ebbene con il nuovo decreto, i monopattini, le bici e i motorini elettrici, non potranno più girare per le strade senza un’assicurazione.

Queste nuove regole sono state già approvate anche dal Consiglio dei Ministri e verranno presentate in Parlamento verso la metà del mese di Ottobre 2023.

Il ministro dei trasporti Matteo Salvini, ha tenuto a ribadire che ci sarà tolleranza zero verso tutti coloro che non rispetteranno le nuove regole stradali imposte.

Si prevedono dunque sanzioni piuttosto salate per tutti i disertori, da un minimo di 100 ad un massimo di 400 euro.

Oltre all’obbligo di assicurazione, sono state introdotte anche altre novità, come l’obbligo di indossare il casco e di essere muniti di una targa identificativa del veicolo, senza la quale non verrà rilasciata l’assicurazione.

Quest’ultima avrà un costo variabile tra i 40 e i 150 euro all’anno.

Il prezzo dipenderà ovviamente dal tipo di polizza assicurativa, proprio come avviene con tutti gli altri veicoli tradizionali.

E voi cosa pensate dell’imposizione di queste nuove norme stradali ?