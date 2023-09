Apple ha presentato la nuova famiglia iPhone 15 sottolineando come le versioni Pro e Pro Max siano realizzate in Titanio. Grazie a questo materiale estremamente leggero e resistente, è possibile migliorare il design degli smartphone e, ovviamente, garantire una migliore resistenza ai device.

Tuttavia, i primi test di resistenza hanno evidenziato alcune problematiche con i nuovi flagship di Apple. Gli iPhone 15 sembrano essere più fragili rispetto alla precedente generazione e questo ha messo in allerta gli utenti.

A sottolineare questo aspetto ci ha pensato il video pubblicato da JerryRigEverything che non lascia spazio ad interpretazioni. Lo YouTuber ha sottoposto il device alle sue classiche prove: resistenza ai graffi, alle fiamme e alla piegatura.

Nonostante il titanio di cui è composto iPhone 15 Pro Max, il device Apple risulta molto fragile e tende a rompersi facilmente

Il test di resistenza ai graffi si svolge senza sorprese, con il vetro protettivo che inizia a segnarsi con punte di durezza compresa tra sei e sette. La scocca, invece, rimane profondamente segnata da una lama affilata che rimuove la finitura colorata di iPhone 15 Pro Max.

Il device Apple super brillantemente anche il test del fuoco con il display che non mostra nessun cedimento se esposto a fiamme dirette. Tuttavia, il grande fallimento lo si registra con la prova di piegatura. Il rivestimento in vetro di iPhone 15 Pro Max va in frantumi non appena si applica la minima pressione ai bordi dello smartphone.

La rottura si espande anche al comparto fotografico che letteralmente inizia a perdere pezzi. La fragilità del posteriore di iPhone 15 Pro Max non è una novità completa, ma queste prove sottolineano la necessità di trattare il flagship Apple con i guanti ed evitare cadute che potrebbero rivelarsi disastrose.