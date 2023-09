Allarme in Italia, il 24% dei dispositivi industriali è sotto attacco MALWARE

Secondo alcuni report realizzati da Kaspersky, in Italia durante i primi sei mesi di questo 2023 sarebbero stati rilevati degli attacchi malware sul 23,7% dei computer ICS (Industrial Control System). I suddetti attacchi sarebbero stati anche bloccati.

Le soluzioni di sicurezza appartenenti proprio al celebre marchio, avrebbero bloccato tantissimi malware all’interno dei sistemi industriali. Le aziende italiane sono state tra le più colpite, mentre i paesi più sicuri sembrano essere attualmente Australia, Stati Uniti, Canada ed Europa settentrionale.

Kaspersky e alcuni consigli per evitare gli attacchi malware per le aziende

“Per le aziende industriali, la sicurezza informatica ha acquisito un ruolo di vitale importanza, poiché ora si tratta di preservare gli investimenti effettuati e garantire la robustezza delle risorse fondamentali. L’analisi degli attacchi informatici nel settore industriale fornisce informazioni preziose sulla continua evoluzione delle minacce in vari settori. Le imprese che riescono a comprendere appieno questi rischi possono prendere decisioni più informate e ottimizzare l’allocazione delle risorse per rafforzare le proprie difese. Questo non solo protegge i loro profitti, ma contribuisce anche a creare un ambiente digitale più sicuro per l’intera comunità“. Queste sono le parole da parte dell’attuale Head of Kaspersky ICS CERT, Evegny Goncharov.

Ci sono alcuni consigli per proteggere i propri computer OT da attacchi malware e da diverse altre minacce. Kaspersky consiglia infatti di valutare in merito alla sicurezza il proprio sistema OT regolarmente, così da eliminare qualsiasi tipo di problema.

Bisogna eseguire anche degli aggiornamenti programmati per tutti i componenti più importanti dell’intera rete OT aziendale. Bisogna dunque applicare delle patch di sicurezza, delle correzioni e anche delle misure di compensazione.

Questi sono solo alcuni consigli, ma sappiate che evitare attacchi del genere risulta al giorno d’oggi sempre più difficile.