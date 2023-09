Come segnalato da diversi utenti in rete, i device appartenente alla serie iPhone 15 Pro tendono a surriscaldarsi. Inizialmente si pensava che a causare il surriscaldamento fosse proprio il SoC mandato sotto sforzo dall’uso elevato di CPU e GPU durante il gaming.

Tuttavia, stando a quanto rivelato dall’analista Ming-Chi Kuo, potrebbe non essere così. A causare il surriscaldamento degli iPhone 15 Pro e Pro Max non sarebbe il chipset di TSMC ma alcune scelte progettuali di Apple. Al fine di contenere il peso, l’azienda di Cupertino ha ridotto l’area dedicata alla dissipazione del calore.

Ne consegue che lo scambio termico è ridotto e, di conseguenza, questa situazione influisce negativamente sull’efficienza termica. A condizionare questa scelta potrebbe esserci anche la volontà di utilizzare il titanio per la cornice, che garantisce resistenza ma diminuisce la conduzione termica, riducendo ulteriormente la fuoriuscita del calore prodotto dalle componenti elettroniche.

Kuo prevede che Apple possa risolvere il problema attraverso un aggiornamento software. Tuttavia, trattandosi di un problema legato all’hardware, difficilmente potrà essere una soluzione completa. L’azienda della mela interverrà per limitare l’assorbimento e per gestire le temperature ma questo potrebbe impattare sulle prestazioni. Di certo, solo con iPhone 16 vedremo importanti cambiamenti che andranno ad eliminare completamente l’inefficienza di dissipazione. Nel frattempo non resta che attendere ulteriori sviluppi.