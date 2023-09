Telepass si prepara ad accogliere un nuovo concorrente piuttosto temibile, stiamo parlando di MooneyGo, il nuovo servizio italiano di telepedaggio.

Per chi non lo sapesse, MooneyGo è un’app piuttosto giovane, grazie alla quale è possibile accedere ed usufruire di una pluralità di servizi di mobilità, in grado di semplificare e rendere più veloci i propri spostamenti.

La piattaforma è già diventata la principale leader del settore, grazie ai suoi servizi di mobilità disponibili su oltre 5.000 comuni italiani, con 8 milioni di soste su strisce blu a pagamento e 4 milioni di biglietti ed abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico.

MooneyGo ecco come funziona e come è possibile acquistarlo

Il servizio di telepedaggio di MooneyGo è già attivo sulla rete autostradale italiana e in più di 300 parcheggi convenzionati.

Attualmente consente inoltre di pagare anche il traghetto per lo Stretto di Messina e l’area C di Milano.

Essa può essere associata a due targhe di veicoli diversi e, per la sua attivazione, è possibile recarsi già in più di 20.000 punti vendita autorizzati, tra cui: edicole, bar e tabacchi.

MooneyGo dispone inoltre di due modalità di pagamento: l’abbonamento e il servizio Pay per Use.

L’abbonamento. Prevede il pagamento di una somma mensile di soli 1.50 euro e un costo di attivazione di 5 euro , da pagare solamente la prima volta.

Il servizio Pay per Use. Consiste nel pagare 2.20 euro esclusivamente in quei mesi in cui il servizio viene effettivamente utilizzato. Prevede un prezzo di attivazione di 10 euro, da pagare, anche qui, una sola volta.

In ogni caso, il dispositivo vi verrà consegnato presso la vostra abitazione in maniera assolutamente gratuita.