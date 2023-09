Un nuovo concorrente è arrivato sulle autostrade per dare del filo da torcere a Telepass, stiamo parlando di MooneyGo e del nuovo servizio di tele pedaggio.

Per chi non ne avesse mai sentito parlare prima, MooneyGo non è affatto un servizio nuovo.

Infatti già dal 2022, l’app è attiva in più di 5000 comuni italiani per i suoi servizi di mobilità.

Gestisce più di 8 milioni di pagamenti per le aree di parcheggio nelle strisce blu e altri 4 milioni di pagamenti per abbonamenti, biglietti per il trasporto e così via.

Tuttavia, il suo ingresso nel settore del tele pedaggio è assolutamente nuovo, ma già destinato a raccogliere un gran numero di attivazioni.

MooneyGo: servizi e modalità di pagamento

Il nuovo servizio di tele pedaggio di MooneyGo è attivabile in soli cinque minuti ed in qualunque punto vendita autorizzato.

In tutta Italia ce ne sono più di 20.000, tra cui anche bar, edicole e tabacchi.

Quindi non sarà affatto difficile trovare un negozio convenzionato con il servizio.

L’app consente di scegliere tra ben due modalità di pagamento a seconda delle esigenze, e può essere associato anche a due targhe.

Le due modalità di pagamento consentite, sono:

L’Abbonamento. Che prevede un costo di 1.50 euro al mese, stiamo parlando dunque di soli 18 euro all’anno a cui aggiungere 5 euro di attivazione da pagare solamente una volta.

Servizio Pay per use. Consiste nel pagare 2.20 euro esclusivamente per i mesi in cui viene utilizzato e prevede un costo di attivazione di 10 euro.

Se deciderete di attivare il servizio, la spedizione del dispositivo sarà assolutamente gratuita. Il pagamento avverrà settimanalmente, non mensilmente, ed è possibile utilizzare qualsiasi carta di credito, prepagata o di debito che si decida di associare al dispositivo.