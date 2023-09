Continua ancora in Italia la grave emergenza dell’inflazione. Molti cittadini italiani anche durante questa stagione autunnale avranno difficoltà nel sostenere le spese quotidiane per i beni di prima necessità a causa di un forte innalzamento sui costi delle materie prime. Come incentivo per le famiglie con redditi più bassi il Governo ha messo a disposizione una nuova variante della Social Card.

Social Card, la carta con più di 300 euro per gli italiani

La nuova carta, il cui nome è stato ribattezzato in Dedicata a te, prevede per tutti i cittadini idonei un valore pari a 382 euro. L’importo, accreditato sulla carta, non sarà garantito su base mensile ma bensì viene emesso in modalità una tantum.

A beneficiare della Social Card sono i cittadini con un attestato ISEE dal valore non superiore ai 15mila euro che al contempo siano regolarmente iscritti agli albi dell’anagrafe. Per la verifica delle idoneità tutti i richiedenti si sono rivolti presso un ufficio postale.

La prima fase per l’emissione della Social Card si è conclusa lo scorso mese di agosto. Una seconda fase però sarà presto già operativa, con un ulteriore bonus che sarà garantito come ulteriore incentivo contro i rincari per i prezzi della benzina. Contro il caro carburante il Governo ha messo a disposizione degli italiani un incentivo – sempre una tantum – dal valore di 80 euro.

Il bonus, che sarà confermato anche attraverso le misure attualmente in studio per la manovra di bilancio, potrà essere utilizzato dagli italiani presso tutte le stazioni di servizio sul territorio nazionale.