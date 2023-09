Telegram diventa una super app, in arrivo Telegram X

Telegram si prepara a diventare una super app, grazie a collaborazioni importanti con due colossi del mondo tech. Arriva Telegram X, la nuova super piattaforma che mette a disposizione una pluralità di servizi e funzioni in più. L'app non avrà nulla da invidiare ad altri giganti del settore, come WeChat e X, ex Twitter di Elon Musk.