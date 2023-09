Xiaomi 13T Series ufficiale: ecco i nuovi Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T

Xiaomi ha oggi ufficializzato la Xiaomi 13T Series con due nuovi smartphone destinati a sconvolgere nuovamente il mercato, in grado di incorporare al proprio interno la vera esperienza “Authentic Leica Imagery”, grazie alla presenza di ottiche Leica nel comparto fotografico posteriore.

Entrambi i modelli presentano una configurazione a tripla fotocamera, con obiettivi Summicron co-ingegnerizzati con Leica, composti da un principale da 50 megapixel con 24 millimetri di lunghezza focale e lente asferica 7P, un teleobiettivo da 50 millimetri con lunghezza focale di 50 millimetri, ed un ultragrandangolare da 12 megapixel con 15 millimetri di lunghezza focale. Gli scatti possono essere personalizzati con due stili differenti: Leica Authentic, ideale per vivere l’esperienza classica di Leica, oppure Leica Vibrant, a cui aggiungere anche altri 6 filtri per una maggiore creatività. I video sono altrettanto di qualità, in fatti con Xiaomi 13T Pro sarà possibile riprendere in 8K, con supporto OIS e EIS per una maggiore stabilità (su Xiaomi 13T invece ci fermiamo al 4K).

Xiaomi 13T Series: le altre specifiche

Uniforme è anche il display, in particolare è presente un pannello da 6,67 pollici di diagonale, un CrystalRes con refresh rate a 144Hz e risoluzione 1,5K (2712 x 1220 pixel), il quale permette di raggiungere una luminosità di picco di 2600 nit, con luminosità standardizzata a 1200 nit; la copertura colore è completa fino a 68 miliardi di colori ed il supporto a HDR10+, oltre alla gamma dinamica DCI-P3.

Le differenze si notano sotto il cofano, infatti Xiaomi 13T Pro ha processore MediaTek Dimensity 9200+, una octa-core con frequenza di clock a 3,35Ghz accoppiata con GPU Arm Immortalis-G715, mentre il fratello minore si ferma al Dimensity 8200-Ultra, con dissipazione migliorata grazie al posizionamento della piastra d’acciaio inossidabile VC da 5000 millimetri quadrati.

Le batterie sono entrambe da 5000mAh, con lo Xiaomi 13T pro in grado di supportare la ricarica super rapida a 120W, che copre il 100% in soli 19 minuti, ed il 36% in 5 minuti (lo Xiaomi 13T si ferma al 21%). Forte attenzione al design con le tre colorazioni disponibili: Alpine Blue, Meadow Green e Black, con scocca posteriore in alcuni casi caratterizzata dalla pelle vegana Xiaomi BioComfort o semplicemente un rivestimento in vetro, con certificazione IP68.

Xiaomi 13T Series può essere acquistata da oggi, 26 settembre 2023, presso i più importanti rivenditori di elettronica: Xiaomi 13T Pro con prezzo di partenza di 799 euro (fino ad un massimo di 999 euro per la 16GB/1TB) mentre Xiaomi 13T nella sola configurazione 8/256GB da 699 euro.