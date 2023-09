Xiaomi Watch 2 Pro e Smart Band 8 ufficiali, prezzi e specifiche tecniche

Xiaomi ha ufficializzato oggi, affiancando la Xiaomi 13T Series, anche i nuovi Watch 2 Pro e Smart Band 8, dispositivi che vanno a completare il segmento dei wearable dell’azienda, ridefinendo completamente il supporto del benessere e delle prestazioni sportive.

Xiaomi Watch 2 Pro – da indossare sempre

Xiaomi Watch 2 Pro, con sistema operativo WearOS di Google, nasce con l’idea di offrire un’esperienza efficiente, senza rinunciare al design ricercato ed elegante. Il prodotto riesce a combinare grandi prestazioni con una batteria dall’autonomia incredibile, puntando forte anche sul display potenziato. Il wearable integra alla perfezione la suite di app di Google, tra cui Google Assistant o Google Maps, per estendere al massimo le funzioni smart, senza perdere di vista il reparto benessere e fitness.

Al suo interno trova posto il processore Qualcomm Snapdragon W5+ Gen1, per una maggiore efficienza energetica, con connettività LTE integrata nello smartwatch stesso. Il GPS è presente, uno dei più precisi in assoluto con GNSS a doppia banda, le oltre 150 modalità sportive rendono felici gli amanti del fitness, per una visione completa di allenamenti e statistiche in generale. Parlando delle ultime specifiche, sottolineiamo la presenza di un display AMOLED da 1,43 pollici di diagonale, con corona girevole e tasto di scelta rapida.

Il prodotto è in vendita dalle prossime settimane su mi.com e Vodafone, ad un prezzo di listino di 329 euro nella versione LTE. Coloro che vorranno la sola bluetooth, la potranno acquistare da oggi da MediaWorld e Unieuro a 269 euro, oppure nelle prossime settimane sugli altri rivenditori di elettronica.

Xiaomi Smart Band 8 – style e sport

L’ultima grande novità nel fitness di Xiaomi è appunto la Xiaomi Smart Band 8, una piccola smartband che include oltre 150 modalità sportive, con monitoraggio in tempo reale, visualizzazione delle statistiche e dati assolutamente precisi. Interessante la modalità Pebble, dedicata agli amanti della corsa, che porta il prodotto ad essere agganciato ad una scarpa, per maggiori dettagli sulle statistiche insolite, come ad esempio la corretta postura da mantenere per migliorare le prestazioni.

Non mancano le più classiche misurazioni, come monitoraggio SpO2, la frequenza cardiaca h24, il monitoraggio del sonno, la registrazione e previsione del ciclo mestruale, i passi, la distanza percorsa e le calorie bruciate. Tutto è mosso dal processore Apollo 4 Blue Lite, che grazie alla sua efficienza energetica non stressa eccessivamente la batteria integrata da 190 mAh, per un’autonomia fino a 16 giorni consecutivi (ricarica rapida di solo un’ora).

Concludendo le specifiche tecniche, sottolineiamo la resistenza all’acqua fino a 5 ATM, il display AMOLED da 1,62 pollici ad alta risoluzione (e di forma ovale) con copertura Gorilla Glass 3 e cornice metallica. Il prodotto può essere acquistato da oggi sui principali store online e in negozio, al prezzo base di 39,99 euro.