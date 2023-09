Il talento di Klara Andersson è rapidamente emerso nel corso dell’Island X Prix corso in Sardegna, diventando la prima donna a raggiungere il podio nella FIA World Rallycross. Il tutto è stato possibile grazie, anche, al preziosissimo supporto di Sébastien Loeb, mostro sacro del mondo del Rally, con i suoi 9 campionati del mondo vinti in carriera, capace di supportare alla perfezione la giovane pilota nel team ABT Cupra XE.

Il duo ha superato ogni ostacolo, dimostrando di essere un abbonamento pressoché perfetto, lo stesso Loeb ha sostenuto di essere “felice di guidare e correre al fianco di Klara, una giovane pilota che già conoscevo in passato, e capace di battermi nelle gare precedenti. Al contrario la Andersson è consapevole che può solamente imparare dal grande pilota, data la sua “maggiore esperienza fuoristrada”.

L’affiatamento, sopratutto in questo tipo di competizione è assolutamente fondamentale, deve esistere una buona comunicazione tra gli stessi piloti e la squadra, poiché non esistono cambi, rifornimenti e similari, richiedendo una intesa particolare e reciproca, con la loro capacità di trasmettersi continuamente informazioni che possono risultare utili nel prosieguo della gara.

ABT Cupra XE: i risultati sono incoraggianti

Il team di ABT Cupra XE soddisfa tutti i suddetti requisiti, essendo stato in grado di raggiungere nel tempo risultati assolutamente incoraggianti, a testimoniare quanto affermato troviamo appunto il doppio podio della gara corsa in Sardegna. Il futuro della coppia di compagni di squadra sembra essere assolutamente radioso, ora non ci resta che attendere il prosieguo della stagione per nuove gare e risultati.