Da qualche settimana sono stati annunciati dei nuovi aumenti per alcune offerte dei clienti di telefonia mobile di Vodafone. In questi ultimi giorni, però, è stato comunicato che le rimodulazioni coinvolgeranno anche alcune offerte convergenti con la rete fissa.

Vodafone, in arrivo nuovi aumenti anche per le offerte convergenti con la rete fissa

A partire da ottobre 2023 Vodafone aumenterà il prezzo del rinnovo mensile di alcune offerte di rete mobile. Questa notizia era già emersa qualche giorno fa, ma ora ci sono delle novità. Come già accennato in apertura, infatti, questi aumenti riguarderanno anche alcune offerte mobile convergenti con la rete fissa di Vodafone.

Anche in questo caso, per tutti tutti utenti che accetteranno questi aumenti ci saranno dei benefici. Questi ultimi, come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, avranno infatti a disposizione una maggiore quantità di traffico dati per navigare, minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Questi aumenti dovrebbero avere un importo compreso tra 1,99 euro e 2,99 euro.

Come di consueto, tutti gli utenti non interessati potranno comunque esercitare il proprio diritto di recesso. Per farlo, gli utenti potranno inviare una raccomandata, potranno recarsi sul sito ufficiale dell’operatore oppure potranno inviare una email all’indirizzo pec servizioclienti@vodafone.pec.it. Come causale, gli utenti dovranno inserire “Modifica delle condizioni contrattuali “.

Nel caso di aumenti delle offerte convergenti, gli utenti potranno inoltre decidere di recedere anche dal contratto di rete fissa, il tutto sempre entro 60 giorni dall’arrivo della comunicazione da parte dell’operatore telefonico. Anche in questo caso, sarà necessario indicare la causale “Modifica delle condizioni contrattuali “.