Aruba sfida Iliad e Virgin su chi ha più copertura di RETE

Più gestori riescono ogni settimana a darsi battaglia nel mondo della telefonia mobile italiana. Ormai è davvero difficile scegliere quale sia il migliore, anche se gli utenti pian piano un’idea stanno cominciando a farsela. Sono sempre di più le persone che infatti pendono dal lato di Iliad, celebre gestore che da alcuni anni a questa parte riesce a tenere le redini ben salde tra le proprie mani.

Nessuno riesce a proporre offerte migliori e soprattutto con una continuità dei prezzi tale. A tal proposito ora bisogna guardare avanti ma ci sarebbe la concorrenza di alcuni provider da battere.

Per questo motivo Iliad si è lanciata anche nel mondo della fibra ottica, da ormai due anni a questa parte. Tra tutti i provider che operano in questa sezione, ci sono anche Virgin e Aruba che stanno riscuotendo un gran successo. Proprio per questo motivo la domanda è lecita: qual è il gestore che offre la migliore copertura in fibra ottica?

Iliad sfida Aruba e Virgin sulla fibra ottica

Partendo dal presupposto che tutti e tre i gestori si servono della rete in fibra di Open Fiber, la copertura non risulta affatto uniforme. La differenza è da attribuire a diversi fattori tra cui anche gli accordi specifici che i gestori stipulano così come alle strategie di espansione. Aruba ha un’ottima copertura grazie alla partnership esclusiva con Open Fiber.

Questo gli conferisce quindi un ottimo vantaggio rispetto agli altri due operatori. Virgin e Iliad si difendono bene: entrambe hanno un’ottima ramificazione in tutto il territorio italiano, probabilmente più di tanti altri.