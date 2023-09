L’operatore telefonico Vodafone ha deciso di tornare alla carica e di riprendersi i suoi ex clienti. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore sta tentando i suoi ex clienti con una delle sue super offerte che già ben conosciamo. Si tratta dell’offerta mobile denominata Vodafone Silver e questa volta è proposta ad un prezzo ancora più allettante.

Vodafone, ritorna l’offerta Vodafone Silver per gli ex clienti dell’operatore

In questi ultimi giorni, l’operatore telefonico Vodafone ha avviato una nuova campagna SMS. Con quest’ultima, l’operatore sta tentando i suoi ex clienti a tornare attivando la super offerta mobile Vodafone Silver. In questo caso, come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, l’offerta ha un costo molto basso di soli 7,99 euro al mese.

Il bundle dell’offerta rimane sempre molto allettante. Gli utenti potranno infatti utilizzare ogni mese fino a 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Questa offerta è poi sempre più interessante delle altre grazie alla presenza di 300 minuti di chiamate anche verso alcuni paesi stranieri. Tra questi, ci sono ad esempio Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia e Germania.

Tutti gli ex clienti che riceveranno l’SMS inviato dall’operatore, potranno quindi usufruire di tutte queste cose ad un prezzo davvero concorrenziale di appena 7,99 euro al mese. Con l’offerta mobile Vodafone Silver sono poi inclusi diversi servizi di reperibilità, come Chiamami e Recall. Ricordiamo comunque che l’operatore propone spesso questa offerta anche in altre varianti con una maggiore quantità di traffico dati.