WindTre accorcia le distanze nei confronti delle dirette rivali del settore, mettendo subito a disposizione di tutti gli utenti una campagna promozionale davvero speciale, al cui interno si possono trovare prezzi bassissimi e tanti contenuti, riuscendo così a raggiungere un livello di risparmio davvero unico.

Gli utenti interessati possono ora richiedere l’attivazione della Go 150 M Easy Pay, promozione più unica che rara da 7,99 euro al mese, con al proprio interno un bundle di assoluto rispetto: 150 giga di internet alla velocità massima del 4G+, passando irrimediabilmente per 50 SMS da inviare ad amici e parenti, ed anche illimitati minuti che possono essere utilizzati per contattare ogni numero di telefono in Italia.

WindTre, nuove occasioni esclusive per tutti

Essendo una promozione nella variante Easy Pay, la prima cosa da sapere riguarda le necessità di versare il canone con il conto corrente bancario o una carta di credito, non essendo possibile in altro modo pagare il necessario. Gli utenti possono comunque essere molto felici della promozione, in quanto la possono richiedere solamente coloro che decidono di abbandonare Iliad o un MVNO, ed allo stesso tempo richiedono la portabilità del proprio numero di telefono originario.

Da notare un fatto molto importante, è necessario sottostare ad un vincolo contrattuale di durata, della lunghezza di 24 mesi, che impedisce di abbandonare WindTre senza pagare una piccola penale, del valore variabile in relazione al momento esatto in cui verrà richiesta la portabilità del numero.