Sono passati solo pochi giorni da quando l’autunno ha fatto ufficialmente il suo ingresso. Con esso sono ritornate a gran forza le truffe telefoniche. Una in particolare, negli ultimi tempi, si sta dimostrando essere molto popolare tra coloro che hanno i propri conti registrati alla Banca Intesa Sanpaolo. Precisiamo che l’istituto di credito non ha in alcun modo a che fare con la truffa che sta girando tramite sms.

Molti utenti hanno riferito sulle proprie pagine social di aver ricevuto un messaggio riguardante dei pagamenti in sospeso, il quale non potevano essere completati se prima non avessero cliccato sul link allegato. In questo si chiedevano le credenziali del proprio account su un sito avente una grafica praticamente uguale a quello ufficiale. E a quest’ultimo dettaglio che ha portato molti a cadere nella trappola.

Come stare attenti alla truffa

Nel caso in cui si clicca sul link in un attimo il proprio conto viene azzerato. Intesa San Paolo si è vista costretta ad avvisare i propri utenti di questa truffa. I malfattori hanno approfittato del fatto che molti clienti della banca stanno effettuando un passaggio verso Isybank; quindi, i meno esperti non si aspettano un messaggio fasullo.

Nell’SMS inviato dalla Banca, per porre in allerta gli utenti, vi è specificato che Intesa Sanpaolo non chiederebbe mai le credenziali di accesso al conto, soprattutto tramite messaggio o con una chiamata vocale. Inoltre, ha aggiunto anche che non verrà richiesto in alcun modo di collegarsi ad una pagina tramite link per inserire i codici. Nel caso si dovesse divenire vittime di frode, si consiglia di contattare la Filiale digitale al 800.303.303.

Ad ogni modo, è consigliabile non cliccare nessun link strano contenuto in messaggi o mail. Se si hanno dubbi il nostro suggerimento è telefonare l’assistenza del servizio citato. Esistono, purtroppo, anche altre truffe che approfittano del nome e della grafica di grandi aziende. Bisogna prestare attenzione.