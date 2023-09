Whatsapp a integrate diverse funzioni, una di queste e la possibilità di condividere la propria posizione tramite il GPS direttamente nella chat. La scelta è divisa in due, quella in tempo reale o quella attuale. La prima permette di far seguire il nostro percorso, mentre la seconda si concentra sul luogo in cui siamo in quel momento.

È una delle opzioni più comode apprezzate dall’app di messaggistica che permette di comunicare agli utenti facilmente la zona in cui si è, dando le informazioni necessarie per farsi raggiungere. Con il tempo il team di sviluppatori ha lavorato nella creazione di sempre più funzionalità e aggiornamenti per rendere l’esperienza dell’utenza migliore ed esaustiva da ogni punto di vista. Molte di queste le conoscerete, altre forse no. Esistono infatti dei trucchi che permettono di scoprire dove una persona si trova, senza dover chiedere la posizione.

Come conoscere la posizione tramite Whatsapp

Anche se uno degli obiettivi principali di Meta è la sicurezza e la privacy dei propri utenti, non si può fermare la fuoriuscita di trucchetti che permettono di conoscere determinate informazioni, come, in questo caso, la posizione.

Non un’operazione difficile ed esistono diversi modi per effettuarla all’insaputa dell’altro contatto che si vuole spiare. L’opzione più semplice è data da un servizio chiamato IPLogger, grazie al quale si riesce a riconoscere l’IP dell’altra persona, partner o chicchessia, e a risalire a dove si trova.

Questo strumento genera un link nella chat che poi deve essere cliccato e, una volta aperto, vi comparirà la posizione del contatto senza che lo sappia. In sintesi, si tratta di un tranello in cui molti cascano. È una soluzione molto semplice, veloce e soprattutto efficace. Se non volete essere scoperti vi consigliamo di avere sempre il GPS disattivato e non cliccare link di cui si accerti la provenienza.