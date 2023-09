Durante la conferenza di presentazione della famiglia iPhone 15, Apple ha sottolineato come si tratti della serie più potente di sempre. Grazie alla nuova dotazione hardware, che sulle varianti Pro può contare sulla presenza del SoC A17 Bionic Pro, la potenza a disposizione degli utenti è estremamente elevata.

Apple ha indicato che gli iPhone 15 Pro e Pro Max sono dei veri e propri device da gaming che possono supportare i principali giochi Tripla A visti su PC e console. Ovviamente, i primi e fortunati utenti in possesso dei flagship hanno iniziato a testarli a fondo.

Purtroppo, sono emerse le prime problematiche. In particolare, molti utenti stanno segnalando una cattiva gestione delle temperature quando i device Apple sono sotto sforzo.

Apple ha realizzato iPhone 15 Pro per essere prestazionale e versatile, ma forse si è spinta troppo oltre

Secondo le rilevazione effettuate da Revegnus, se utilizzato per giocare, iPhone 15 Pro inizia a scaldare veramente molto. I test indicano che la scocca raggiungere i 48 gradi Celsius. Si tratta di una temperatura assolutamente percepibile sulla pelle che potrebbe causare ustioni alle dita.

La gestione delle temperature sui flagship Apple sembra non essere adeguata alla potenza sprigionata dal chipset A17 Pro. Infatti, l’azienda della mela ha scelto di adottare un sistema di dissipazione passiva formata da uno scudo metallico posizionato direttamente sopra il System-on-Chip.

Tuttavia, quando la CPU e la GPU lavorano a pieno regime, il calore prodotto è molto alto e questo sistema non risulta essere in grado di dissipare tutto il calore. Al momento Apple non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale ma, alcuni analisti pensano che l’azienda possa lanciare sul mercato un accessorio di raffreddamento dedicato al gaming che sfrutti la tecnologia Magsafe.