Chi possiede un iPad, da quando è nata Whatsapp aspettava che venisse lanciata la versione dell’applicazione per il dispositivo. L’attesa è stata lunga, ma finalmente è giunta al termine.

Da ora è possibile, infatti, scaricare e installare la versione beta dell’app di messaggistica per il dispositivo Apple grazie a TestFlight. Questo significa che i beta tester hanno la possibilità di testare per primi questo servizio. Una notizia che ci aspettavamo arrivasse molto prima, dopo tutte le funzioni e gli aggiornamenti pubblicati.

Provare WhatsApp per iPad: ecco come fare

la notizia è stata data tramite un post pubblicato da WABetaInfo in cui ha annunciato l’uscita ufficiale di Whatsapp per iPad.

Il primo passo per provare l’applicazione sul proprio dispositivo è quello di installare la versione beta sia sull’iPhone che sull’iPad. Dopodiché bisogna avviare il servizio sullo smartphone e andare nelle impostazioni dell’app. Qui dovrete cliccare sulla voce Dispositivi collegati e poi su Collega un dispositivo. Si aprirà poi la schermata contenente il QR code generato dall’iPhone che permetterà di utilizzare whatsapp sull’iPad senza neanche aver bisogno di Internet attivo sul cellulare.

I messaggi verranno automaticamente sincronizzati, sia che usiate un dispositivo Apple o uno Android. Questo permetterà di utilizzare il tablet anche quando lo smartphone spento o scarico. Se vi state facendo domande sulla sicurezza, il team meta ha assicurato che rimarrà la crittografia end to end anche in questo caso.

Ovviamente, trattandosi di una versione beta, non tutte le funzioni sono disponibili o sono utilizzabili nel modo corretto, come ad esempio la visualizzazione ho la pubblicazione degli stati e la condivisione in tempo reale della posizione. Il rilascio ufficiale non è stato ancora annunciato, tutto dipende da questa fase iniziale.