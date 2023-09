WindTre nel mese di settembre si conferma tra gli operatori più vantaggiosi della telefonia mobile. In vista dell’autunno il provider arancione non vuole cedere il passo ad Iliad e agli altri operatori, mettendo a disposizione del pubblico una serie di proposte molto vantaggiose sia per le soglie di consumo che per i costi.

WindTre, la proposta da non perdere a settembre con 70 Giga

La promozione migliore per gli abbonati di WindTre in questo mese di settembre può essere la WindTre Star+. La tariffa, infatti, garantisce una soluzione per la telefonia mobile ad un prezzo inferiore di 10 euro.

Il pacchetto dei consumi per la WindTre Star+ prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti verso tutti i numeri della rubrica ed anche 70 Giga per la connessione di rete, con la garanzia della tecnologia del 5G, laddove il provider abbia esteso la copertura nell’area di riferimento per gli utenti.

Il prezzo di questa tariffa rappresenta il vero vantaggio. Gli utenti, infatti, si troveranno a pagare solo 7,99 euro ogni trenta giorni, con la sola aggiunta di una componente una tantum dal valore di 10 euro per il rilascio della SIM.

Attivando la WindTre Star+, gli utenti dovranno ottemperare ad alcune condizioni a partire dalla portabilità della rete da TIM, Vodafone o Iliad. Per la portabilità saranno necessari sino a tre giorni lavorativi. Al tempo stesso però il provider assicura anche una garanzia con il prezzo bloccato della ricaricabile e delle soglie di consumo nei primi sei mesi, senza alcun genere di rimodulazione.