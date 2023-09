I ragazzi di Meta stanno lavorando ogni giorno duramente per apportare tantissime modifiche all’applicazione di WhatsApp, sempre nell’ottica di cercare di migliorare il più possibile l’esperienza posta in essere per gli utilizzatori finali, con l’idea comunque di avere la meglio sulla diretta rivale, quale è Telegram.

Se nell’ultimo periodo abbiamo assistito alla nascita dei canali e al lancio dei video messaggi, una funzione che indubbiamente può rivoluzionare completamente l’esperienza, ecco che da Meta arriva un nuovo step, un altro passo in avanti verso una totale variazione dell’idea che si cela alle spalle della nota app di messaggistica istantanea.

WhatsApp, che incredibile novità vi attende

Stando ad una recente versione pubblicata in India, presto con Whatsapp sarà possibile effettuare pagamenti, acquistare prodotti o anche semplicemente scambiare denaro con gli amici, tutto questo grazie alla preziosa collaborazione con servizi del calibro di Razorpay o PayU. Al momento non sappiamo quando la funzione verrà resa globale, tuttavia stando a quanto apprendiamo dal paese indiano, dall’interno dell’app gli utenti possono prenotare voli, acquistare prodotti, biglietti per musei o fare la spesa, potendo anche inviare ad altri account del denaro, in assoluta libertà, utilizzando le proprie carte di credito, bancomat o netbanking.

Una funzione destinata a cambiare radicalmente il modo di vivere la nostra vita, proprio perché centralizzando tanti pagamenti in un’unica location, faciliterà di molto l’esperienza quotidiana. Ora non ci resta che attendere di poterla provare e toccare personalmente con mano.