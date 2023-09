Gli utenti possono richiedere oggi l’attivazione dell’offerta di Kena Mobile, la migliore occasione per riuscire a spendere poco o niente, ed allo stesso tempo avere libero accesso anche a 100 giga di traffico dati al mese. Una campagna promozionale più unica che rara, che però presenta un limite importante.

Gli utenti, infatti, non possono accedervi a prescindere dalla provenienza contrattuale, ma si ritrovano essere direttamente provenienti da Iliad o da un MVNO, con annessa la solita richiesta di portabilità del numero originario. Rispettando questo requisito, e la presentazione della richiesta dal sito ufficiale, ecco quindi che sarà possibile godere dell’attivazione gratuita con invio della SIM a domicilio.

Kena Mobile, nuove occasioni con i prezzi più bassi

La promozione è pronta a far faville a partire proprio dal prezzo di vendita, poiché oggi gli utenti la dovranno pagare solamente 5,99 euro al mese, un canone bassissimo, reso ancora migliore dalla necessità di versarlo con il credito residuo, e senza obbligare il consumatore finale a sottostare ad alcun tipo di vincolo contrattuale di durata.

Il bundle è comunque di primissimo ordine, considerando appunto che stiamo a tutti gli effetti parlando di un operatore virtuale e non di uno classico, gli utenti accedono senza problemi a 100 giga di internet alla velocità del 4G, passando per i soli minuti illimitati e con gli SMS limitati a soli 200 al mese. La navigazione, con Kena Mobile almeno, non supererà i 60 Mbps in download.