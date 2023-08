Oukitel RT7 Titan, ufficiale il primo tablet rugged 5G da 32000mAh

Oukitel, azienda leader nella produzione di smartphone rugged, ha oggi presentato al mondo il nuovo RT7 Titan, un prodotto destinato ad entrare ufficialmente negli annali: è infatti il primo rugged al mondo con 5G e batteria da 32000mAh.

Il componente garantisce a tutti gli effetti una autonomia quasi infinita, è molto più grande e capiente del normale, se pensate che un tablet integra batterie tra 7000 e 1000mAh. Con Oukitel RT7 Titan gli utenti potranno raggiungere fino a 2720 ore di standby, 220 ore di chiamate e 35 ore di riproduzione video, senza dover ricorrere all’effettiva ricarica.

Sotto il cofano trova posto il processore MediaTek Dimensity 720, con frequenza di clock a 2Ghz e processo produttivo a 7 nanometri, accoppiato con varie configurazioni fino a 24GB di RAM e 256GB di memoria interna, per il multitasking rapido e reattivo. Non manca chiaramente la connettività 5G, per una connessione di ultima generazione, e tutto ciò che contorna il suo essere rugged: certificazione IP68, IP69k e MIL-STD-810H.

Oukitel RT7 Titan – le altre specifiche tecniche

Il display è da 10,1 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione 1200 x 1920 pixel, 225 PPi e refresh rate a 60Hz, la luminosità massima è più che sufficiente per l’utilizzo sotto la luce solare diretta, pari a 400 nit, mentre i bordi sono leggermente più spessi del normale, raggiungendo un rapporto schermo/corpo del 78%.

Il comparto fotografico è composto da due sensori, un principale da 48 megapixel, Sony IMX582 da 1/2″ e angolo di visuale di 79,4 gradi, ed uno da 20 megapixel, un Sony IMX350, con angolo di visione di 78,5 gradi, utilizzato per la visione notturna. Non manca anche un piccolo sensore da 2 megapixel, utilizzato per le macro; nella parte anteriore, invece, è stata integrata una camera Samsung da 32 megapixel e angolo di 78 gradi (registra in 1080p a 30fps).

Dimensionalmente parlando, il prodotto raggiunge 249,1 x 167,8 x 19,8 millimetri, con un peso che si aggira attorno a 1212 grammi, a migliorare l’ergonomia e facilitare il trasporto, troviamo anche una comoda maniglia in metallo, completamente reclinabile. Sarà in vendita, con sistema operativo Android 13, a partire dal 21 agosto direttamente su AliExpress, per maggiori informazioni collegatevi qui.