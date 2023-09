Come farci avvisare da YouTube quando bisogna andare a dormire

Una delle valvole di sfogo più comuni da parte degli utenti che sono soliti utilizzare Internet, è sicuramente YouTube. Il celebre portale dedicato a video di ogni genere negli ultimi anni si è arricchito ancor di più con contenuti di ottimo livello, probabilmente molto migliori di quelli che girano sui social.

Sono tante le cose da sapere se si sceglie di rapportarsi a questa straordinaria piattaforma, con tantissimi trucchi che possono essere utilizzati. C’è però un’opzione che risulta tra le più sconosciute di tutte e che potrebbe tornare estremamente utile se in genere guardate YouTube durante la tarda serata. Avete mai sentito di una possibilità utile per farvi avvisare, proprio dalla piattaforma video più famosa del mondo, per andare a dormire? Probabilmente no, ma ecco tutta la spiegazione.

YouTube può avvisarvi quando bisogna andare a letto

L’applicazione di YouTube, come ad esempio quella di Android, integra una funzionalità che vi può aiutare ad interrompere il loop di video che guardate durante le ore notturne.

Esatto: YouTube può avvisare gli utenti quando bisogna andare a dormire, soprattutto se si è soliti fare le ore piccole. Per riuscire ad ottenere questo servizio, dovrete solamente aprire l’applicazione di YouTube mobile, premere l’icona dell’account in alto a destra e selezionare la voce che recita “durata di visualizzazione“.

Ci saranno tante statistiche relative alla media delle ore che passate su YouTube insieme a tutte le altre app. In basso nella sezione “strumenti per la gestione del tempo su YouTube“, troverete la nuova opzione che recita “ricordami quando è ora di andare a dormire“.

Una volta attivata questa opzione, potrete scegliere l’intervallo orario in cui un promemoria comparirà per ricordarvi di andare a dormire.