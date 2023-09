Il colosso americano Apple ha ormai tolto i veli sui suoi nuovi smartphone di punta. Ora tutti gli utenti sono alla disperata ricerca dei nuovi iPhone 15 e sceglieranno varie piattaforme e metodi per poterseli accaparrare. Con gli operatori telefonici presenti in Italia, gli utenti potranno anche acquistarli tranquillamente a rate. Ora anche con Vodafone sarà possibile acquistarli.

iPhone 15, i nuovi top ristoranti gamma di Apple ora acquistabili anche con Vodafone

I nuovi iPhone 15 sono finalmente disponibili all’acquisto e gli utenti potranno finalmente acquistarli. Come già accennato in apertura, ora sarà possibile acquistare i nuovi top di gamma non solo con Iliad, ma anche con il noto operatore telefonico Vodafone.

Nello specifico, gli utenti potranno portarsi a casa i nuovi gioiellini di casa Apple pagando l’importo in 24 rate mensili. Questo sarà però possibile scegliendo come metodo di pagamento la carta di credito. iPhone 15 sarà disponibile in diversi tagli di memoria, tra cui 128, 256 e 512 GB.

Le rate partono da un minimo di 32,99 euro al mese per iPhone 15 nel taglio di memoria di 128 GB ed arrivano ad un massimo di 49,99 euro al mese per iPhone 15 nel taglio di memoria di 512 GB. In abbinata all’acquisto dei nuovi device, gli utenti dovranno abbinare una delle offerte mobile proposte dall’operatore telefonico Vodafone. Tra queste, ci sono Infinito Black Edition, Vodafone 100 GB Red Max, Vodafone Junior Under 16, Vodafone Special, Vodafone 50 GB Red Pro e Vodafone Family Plus New. Tutte offerte super interessanti e con tanto incluso.

Gli utenti avranno quindi a disposizione tante offerte mobile interessanti a cui potranno abbinare l’acquisto di uno dei nuovi iPhone 15.