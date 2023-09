Mark Zuckerberg, il giovane creatore di Facebook, non sembra volersi fermare nel suo percorso di crescita e di sviluppo informatico.

Infatti, piuttosto recente, è l’annuncio fatto dall’imprenditore che intende sfruttare le innumerevoli potenzialità dell’intelligenza artificiale, al fine di dare un apporto considerevole alla scienza.

In particolare, il nuovo progetto di Zuckerberg consiste nella realizzazione di cellule umane virtuali, grazie alle quali sarà possibile ricostruire il comportamento di ognuna di esse all’interno del corpo umano.

Si tratta di qualcosa che potrebbe davvero dare un contributo sostanziale alla medicina e, soprattutto, fornire un aiuto importante al lavoro dei nostri dottori.

In quanto, attraverso la previsione del comportamento delle cellule, forse si potrà arrivare a curare, prevenire e gestire al meglio qualsiasi tipo di malattia.

Zuckerberg, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale per il successo della medicina

Quello di Zuckerberg è sicuramente un obiettivo ambizioso, ma anche assolutamente utile.

Ad occuparsi della realizzazione del progetto è CZI, ovvero la Chan Zuckerberg Iniziative, la fondazione senza scopo di lucro del CEO di Meta.

Attraverso la replica delle cellule del corpo umano grazie all’intelligenza artificiale, gli scienziati avranno la possibilità di studiarne al meglio i comportamenti.

E soprattutto le relative reazioni in seguito alla somministrazione di farmaci specifici.

La realizzazione di una tale tecnologia porterebbe davvero ad una vera e propria rivoluzione nel settore della medicina e della ricerca sanitaria.

Si tratta ovviamente di un progetto ancora in fase embrionale. In quanto per giungere a soluzioni simili è necessario disporre di tecnologie in grado di risolvere calcoli altamente complessi.

Tuttavia, sembra che Zuckerberg sia piuttosto positivo a riguardo e abbia davvero ampie aspettative.

Inutile dire che lo stesso vale sicuramente anche per tutti noi.

Che l’intelligenza artificiale rappresenti la risposta ad uno dei più grandi problemi della vita dell’uomo?

Non ci resta che attendere, sperare in positivo e fare in modo che questo accada per davvero.