L’intelligenza artificiale è uno strumento tecnologico molto potente che si sta imponendo sempre di più nella quotidianità degli esseri umani.

Grazie all’IA è possibile svolgere numerose azioni, e molti iniziano a essere preoccupati per il suo utilizzo. Da una parte c’è chi crede che possa essere uno strumento utile per migliorare in tanti ambiti, dall’altra c’è chi è fortemente convinto che l’intelligenza artificiale finirà per surclassare l’uomo facendo sparire tanti lavori e rendendo disoccupata tanta gente.

Ma l’IA è davvero in grado di superare le competenze dell’essere umano? La risposta purtroppo è dipende dalle competenze. Attualmente si è visto che quest’ultima non è in grado di prendere delle decisioni corrette nei momenti di difficoltà, questa capacità appartiene solo agli umani. Però può sicuramente superare l’uomo nelle mansioni prettamente matematiche.

Intelligenza artificiale vs uomo nella progettazione di città

Un recente studio condotto dai ricercatori dell’Università Tsinghua in Cina ha messo in luce come l’intelligenza artificiale sia nettamente più forte dell’uomo nel progettare le città.

I progetti per le migliorie delle città sono molto importanti, visto che alcune potrebbero addirittura scomparire, e l’aiuto dell’IA, affiancato alle competenze umane, potrebbe solo essere utile.

I progetti potrebbero essere realizzati in pochi secondi e con un perfezionamento del 50% in più rispetto a quelli umani. La pianificazione dell’intelligenza artificiale si basa principalmente su tre parametri: livello di traffico, e accesso a spazi verdi e a servizi.

Il software è stato inizialmente addestrato per piccoli centri per poi passare a città sempre più grandi ottenendo sempre ottimi risultati.