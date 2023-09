Android Auto, il nuovo aggiornamento 10.5 DELUDE gli utenti

Le automobili sono ormai sempre più interconnesse con la tecnologia, soprattutto quella degli smartphone. Le case automobilistiche le stanno provando veramente tutte per diminuire il numero di utenti che una volta alla guida continuano ad utilizzare i loro dispositivi mobili in maniera irresponsabile, mettendo a rischio la vita anche delle altre persone. Per questo nasce Android Auto, sistema a parte che garantisce un’integrazione perfetta tra telefono e automobile.

Negli ultimi anni sono state numerose le novità che sono state apportate a questa piattaforma. Se prima era possibile utilizzare solo alcuni servizi basilari, oggi la versatilità è arrivata a livelli mai visti. Android Auto infatti è molto più completo rispetto al rivale Apple CarPlay. Durante le ultime ore Google avrebbe inoltre provveduto a lanciare un nuovo aggiornamento con la versione beta 10.5.

Android Auto si aggiorna ancora, la versione 10.5 in beta non entusiasma gli utenti

La nuova versione utile per gli utenti al fine di testare il nuovo pacchetto di aggiornamenti prima che arrivi su Android Auto in pianta stabile, porta in genere delle novità.

La nuova versione 10.5 beta è stata rilasciata nelle ultime ore ma senza alcun registro delle modifiche. Sembra infatti che la nuova release rilasciata non sia in possesso di alcuna novità visibile.

Gli sviluppatori avranno infatti lavorato tanto per risolvere alcuni bug e problemi vari, introducendo questa versione. Gli utenti dal loro canto sono rimasti un po’ delusi visto che si aspettavano qualche miglioria o funzionalità nuova.

I miglioramenti però arriveranno, bisognerà solo aspettare qualche settimana secondo le ultime indiscrezioni arrivate sul web.