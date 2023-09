Se hai un dispositivo Android e ti piace giocare, potresti già avere familiarità con la dashboard di gioco pensata appositamente per il sistema operativo. Dopo aver visto OEM come Samsung e OnePlus, Google ha deciso di rilasciare la versione della nota dashboard di gioco rilasciata con Android 12, fornendo un facile accesso a una vasta gamma di strumenti che potrebbero tornare utili agli appassionati di videogiochi.

Con questa opzione puoi acquisire screenshot, registrare il gameplay e apportare modifiche alla mappatura dei tasti direttamente nella home. Inoltre la cosiddetta Game Dashboard ti consente di passare rapidamente da un gioco ad altre app sul tuo dispositivo. Secondo alcune voci Google vuole estendere questa esperienza agli utenti di ChromeOS. In un post pubblicato da C2 Productions su X si annuncia che la Game Dashboard è ora disponibile per ChromeOS 119, la versione attualmente distribuita nel canale di rilascio di Canary.

Anche se gli sviluppatori devono ancora risolvere alcuni problemi, si tratta di un passo avanti per rendere i giochi più convenienti per gli utenti che possiedono un Chromebook. Per il momento la dashboard dà la possibilità di regolare la mappatura dei tasti, acquisire screenshot e mantenere aperta la barra degli strumenti sul display. Tuttavia, alcuni dei pulsanti visualizzati non dispongono ancora di tutte le funzioni. Ad esempio, toccare l’opzione Dimensioni schermo non sembra avere alcun impatto.

Dashboard di gioco progettata per Android arriva anche per dispositivi con ChromeOS

La Game Dashboard potrebbe essere una piacevole sorpresa per alcuni, Google ci sta lavorando da febbraio. Si era già intuito questo nuovo lancio per ChromeOS mesi fa. Tuttavia, non si sapeva cosa aspettarsi. Da allora la dashboard di gioco è disponibile su ChromeOS Canary 119.0.60008. Non è disponibile su tutti i dispositivi Android. Gli utenti in possesso di un Pixel possono utilizzarlo a partire da Android 12, anche se è diventato parte di Google Play Services solo nel 2022. Se hai un dispositivo Android ma non vedi la dashboard di gioco, potrebbe essere stata sostituita con quella di gioco del produttore. Nel caso in cui la funzione sia stata disabilitata sul tuo dispositivo, puoi riattivarla dalle impostazioni.

L’utilizzo di un Chromebook ha i suoi limiti rispetto a un laptop tradizionale, soprattutto quando si tratta di giocare. Può essere un risparmio di budget se hai bisogno solo di un dispositivo per navigare e fare operazioni semplici. Tuttavia, ti imbatterai in sfide se hai bisogno di un prodotto che ti consenta di scaricare o eseguire programmi più pesanti e complessi. Google ha provato a cambiare la situazione introducendo il supporto per app e giochi Android e lo sviluppo di una funzionalità semplice come Game Dashboard può ancora fare una differenza significativa per gli utenti di ChromeOS.