Gli amanti dello shopping segnano sul calendario questo giorno come quello più importante dell’anno, il più atteso e desiderato. Parliamo del Black Friday, un vero e proprio evento che coinvolge le maggiori aziende e numerosi siti di reselling come Amazon. In molti aspettano con ansia questo giorno per poter acquistare oggetti di ogni tipo a prezzi stracciati.

Amazon è forse il simbolo stesso del Black Friday, grazie a tutte le sue offerte che attirano milioni di utenti e che portano una crescita delle vendite esponenziale in una sola settimana. Dalla tecnologia al tempo libero, si potrà trovare di tutto ad un costo scontato e, con anche un po’ di fortuna, potreste fare l’affare della vostra vita. Ma quando si terrà quest’anno? Scopriamolo.

Il Black Friday di Amazon 2023

Pronti? Il Black Friday di Amazon quest’anno si terrà il 24 novembre. I più esperti già sapranno che le promozioni non si limiteranno a quel giorno ma dureranno l’intera settimana con la Black Friday week che inizierà il 17 novembre e finirà il 27 con il Cyber Monday.

L’idea del Black Friday nasce in America e coincide con il giorno dopo la festa del Ringraziamento. Una strategia di marketing nata per anticipare i regali di Natale. Da qualche anno, per nostra fortuna, è arrivato anche in Italia.

Ritornando ad Amazon, ricordiamo che esistono due tipologie di offerte: quelle lampo, che hanno un tempo limitato, e quelle giornaliere che durano solitamente 48 ore. Alcuni dei prodotti più attesi sono gli Echo Dot scontati del 50%, le Apple AirPods con una riduzione del prezzo di circa 60€ e i Fire TV Stick con uno sconto del 40%.

Ricordiamo che anche essere membri Amazon Prime porta dei vantaggi, come un accesso anticipato alle differenti offerte. Se per caso non foste ancora iscritti al servizio potreste pensare di sfruttare il mese gratuito di prova. Inoltre, per chi ama la tecnologia, avvisiamo che il giorno di punta è il lunedì, ovvero il Cyber Monday.