Iliad è un operatore telefonico francese presente in Italia sin dal 2018. Dal momento del suo debutto a oggi Iliad ha conquistato una grossa fetta di popolazione grazie a un ampio ventaglio di fantastiche e convenienti offerte.

Al momento infatti l’operatore conta circa 10,1 milioni di clienti in tutta Italia e nel secondo trimestre di quest’anno ha avuto una crescita di 267.000 utenti attivi rispetto a quello precedente e ciò ci traduce in una quota di mercato del 13%.

Uno dei punti di forza di Iliad sono sicuramente i suoi Simbox, delle macchinette presenti nei negozi fisici di Iliad e anche nei centri commerciali che permettono di acquistare la propria SIM in autonomia e in pochi minuti.

Iliad, cosa cambia con il nuovo prefisso?

I prefissi assegnati a Iliad sin dal suo arrivo in Italia sono il ‘351’ e il ‘352’. Adesso invece, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha deciso di assegnare all’operatore un nuovo prefisso telefonico, il 3522.

Cosa significa l’aggiunta di un nuovo prefisso per l’operatore telefonico e soprattutto per tutti i suoi clienti?

Partiamo col dire che l’assegnazione di questo nuovo prefisso è una cosa totalmente positiva per tutte le parti. Significa che il gestore si sta espandendo sempre di più sul nostro territorio e che necessita di più numeri da assegnare ai nuovi clienti.

Per gli utenti già attivi e anche per i nuovi questo si traduce sicuramente in un miglioramento del pacchetto di tariffe telefoniche e anche in una migliore copertura di rete e un miglioramento generale dei servizi extra.