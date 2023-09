Le chiavette USB sono sempre utili, soprattutto quando ci ritroviamo a dover spostare dei file da un dispositivo, per svariati motivi.

Molte volte però non abbiamo una chiavetta USB al momento del bisogno, dovremmo acquistarne una e tenerla “di scorta” nel cassetto in caso di bisogno. Oggi la piattaforma Amazon propone una Sandisk da 128 GB ad un super prezzo. Ecco i dettagli.

Amazon propone chiavetta USB Sandisk da 128 GB ad un ottimo prezzo

Questa chiavetta USB è stata realizzata con oltre il 70% di plastica riciclata (come le bottiglie d’acqua usa e getta), questa unità consente di risparmiare oltre il 50% di emissioni di CO2, acqua dolce ed energia durante il processo di produzione.

Prestazioni USB 3.2 Gen 1 con velocità di lettura fino a 100 MB/s per trasferire file di grandi dimensioni in modo rapido e affidabile. Con capacità fino a 512 GB, puoi archiviare più file critici e foto, video e altro ancora importanti. Mantieni i tuoi file privati. Trasferisci e archivia i tuoi contenuti ovunque e in qualsiasi momento – non sono richiesti costi mensili o accesso a Internet.

Facile recupero dei file. Questa unità include un’offerta per il software di recupero dati RescuePRO Deluxe che può aiutare a recuperare le immagini che sono state cancellate accidentalmente. Sulla piattaforma trovate diversi tagli di memoria, oggi vogliamo proporvi a questo link quello da 128 GB al prezzo di 27.80 euro.