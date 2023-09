Come di consueto, il colosso giapponese Sony si appresta ad aggiornare il catalogo di titoli che saranno disponibili per tutti gli abbonati ai diversi piani di PlayStation Plus. L’annuncio ufficiale da parte dell’azienda dovrebbe tenersi fra solo un giorno, ovvero durante la giornata di domani 13 settembre 2023. Nonostante manchi quindi pochissimo tempo, nuovi leaks ci hanno rivelato i nomi dei videogiochi in arrivo per tutti gli abbonati a PlayStation Plus Extra.

PlayStation Plus Extra, nuovi leaks rivelano i videogiochi che saranno disponibili

Fra poche ore il colosso giapponese Sony annuncerà ufficialmente i titoli che saranno disponibili per i suoi abbonati. Come già detto, però, a stuzzicare ancora la fantasia degli utenti sono arrivati nuovi leaks. In particolare, a rivelare questa notizia è stato il sito web Dealabs. Stando a quanto riportato sul sito, quindi, tutti gli abbonati al servizio di PlayStation Plus Extra avranno a disposizione ben 6 nuovi titoli.

Si tratta nello specifico di:

• NieR Replicant

• Star Ocean The Divine Force

• Sid Meier’s Civilization 6

• Sniper Ghost Warrior Contracts 2

• 13 Sentinels Aegis Rim

• Unpacking

Insomma, dei videogiochi sicuramente interessanti. Non abbiamo ancora ovviamente la conferma ufficiale (che arriverà domani), ma ormai manca comunque poco e lo scopriremo. Ricordiamo comunque che, nell’attesa, sono già stati annunciati e sono già disponibili i videogiochi per tutti gli abbonati all’altro servizio di Sony, cioè PlayStation Plus Essential.

Per questi abbonati, ricordiamo che i videogiochi disponibili sono tre, ovvero Saints Row, la Traveler Edition di Black Desert e Generation Zero. Il primo di questi è disponibile al download sia per i possessori di PS4 sia per i possessori di PS5. Gli altri due, invece, è disponibile al download solo per i possessori di PS4.