A meno di eventuali cambiamenti, dal 22 al 29 marzo 2023, WINDTRE ha deciso ufficialmente di lanciare di nuovo la sua offerta mobile winback Go 200 Top+ a 5,99 euro al mese rivolta in maniera particolare ad alcuni suoi ex clienti.

Chi ha intenzione di attivare la nuova WindTre GO 200 Top+ a 5,99 euro al mese, i potenziali clienti selezionati hanno tempo fino alla scadenza indicata nell’SMS winback, la quale è personalizzata in base al cliente.

WINDTRE, ecco cosa prevede ogni mese l’offerta monstre dell’operatore

Ecco cosa include WindTre GO 200 Top+ nella sua offerta ogni mese:

minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; 200 SMS verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 200 Giga di traffico internet mobile in 4G a 5,99 euro al mese.

Di seguito, un esempio chiaro dell’SMS inoltrato agli utenti:

“Torna in WINDTRE! 200 GIGA, 200 SMS e minuti illimitati a 5,99 euro al mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 29/05. Costi e privacy su windtre.it/go200toplus“.

Come attivare l’offerta

In alternativa all’addebito sul credito residuo, il cliente può attivare l’offerta WindTre GO 200 Top+ Easy Pay che avrà un costo di attivazione di 49,99 euro. Inoltre, il cliente può scegliere se pagare in un’unica soluzione oppure rateizzare il costo di attivazione in 24 rate mensili di 2,08 euro.

In questo caso, avrà uno sconto sul costo mensile dell’offerta di importo pari alla rata del costo di attivazione per tutto il periodo di rateizzazione. Ciò a patto che l’offerta rimanga attiva per la durata della rateizzazione di 24 mesi.

Se dovesse accadere un recesso anticipato prima dei 24 mesi, sarà addebitata la restante parte del costo di attivazione per i soli mesi di mancata permanenza, a rate o in unica soluzione.