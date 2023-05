sponsor

Entro la fine dell’anno, Apple presenterà al mondo la nuova famiglia iPhone 15. I flagship dell’azienda di Cupertino si preannunciano molto interessanti in quanto introdurranno alcune novità che faranno felici gli utenti.

L’azienda della mela dovrebbe modificare il design dei dispositivi e utilizzare nuovi materiali tra cui il titanio per la scocca. Nonostante tutte queste modifiche e indiscrezioni, gli analisti vogliono guardare oltre.

Infatti, stanno iniziando a trapelare alcune informazioni riguardanti la serie iPhone 16 che vedrà la luce il prossimo anno. Secondo il nuovo report realizzato dall’analista Ross Young della Display Supply Chain Consultants, sono emersi alcuni dettagli interessanti.

Apple sembra intenzionata a rendere gli iPhone 16 i migliori device di sempre, i flagship arriveranno con tante novità inedite

In particolare, Apple effettuerà una differenziazione maggiore tra gli iPhone 16 Pro e i modelli base. Entrando maggiormente nello specifico, iPhone 16 Pro sarà caratterizzato da un pannello da 6,3 pollici mentre iPhone 16 Pro Max avrà uno schermo ancora più grande. L’analista indica una diagonale che potrà arrivare a 6,9 pollici.

Questi valori sono ancora indicativi e le dimensioni reali, con le cifre esatte fino a due decimali, saranno rivelate entro la fine di questo mese. Tuttavia, se le indiscrezioni dovessero essere confermate si tratterebbe di un cambiamento epocale per Apple.

L’azienda di Cupertino non ha mai adottato display così ampi. Gli utenti di altri brand sono abituati ad una crescita costante dei pannelli da una generazione all’altra, ma per gli utenti Apple sarà la prima volta.

In attesa di maggiori dettagli, ricordiamo che la lineup iPhone 16 dovrebbe essere composta da quattro modelli. Alla versione base si affiancherà la variante Plus mentre iPhone 16 Pro arriverà anche in versione Max. Tuttavia, alcuni analisti sostengono che il brand della mela potrebbe presentare anche un ulteriore modello esclusivo, iPhone 16 Ultra. Le caratteristiche di questo device non sono ancora note, ma possiamo immaginare che sarà caratterizzato da miglioramenti al comparto fotografico, nuove funzionalità e un display migliorato.