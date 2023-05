sponsor

La finestra di lancio della nuova famiglia iPhone 15 di Apple è attesa a fine estate. I device della mela arriveranno tra settembre e ottobre, basandoci su quella che è la tradizione a cui ci ha abituato l’azienda di Cupertino.

Tuttavia, le indiscrezioni a riguardo continuano incessanti ad emergere. In particolare, alcuni analisti hanno condiviso dei nuovi dettagli riguardando iPhone 15 Pro Max. Il device rappresenterà il vero top di gamma assoluto del produttore americano e, quindi, quello con le maggiori novità.

Entrando maggiormente nel dettaglio, gli analisti si aspettano un leggero cambio di design per lo smartphone di Apple. L’azienda di Cupertino andrà a modificare sensibilmente il rapporto tra superficie frontale e schermo. In questo modo sarà possibile lanciare l’iPhone con i bordi più sottili mai visiti.

Apple rivoluzionerà il design di iPhone 15 Pro Max grazie a bordi sottilissimi e alla scocca realizzata in titanio per una migliore resistenza

Le previsioni indicano che i bordi di iPhone 15 Pro Max saranno più sottili di quelli attualmente presenti su iPhone 14 Pro Max. Tuttavia, verrà battuto anche il primato di Xiaomi 13 che presenta uno spessore di soli 1,81 mm.

La finitura richiamerà quella di Apple Watch e quindi saranno presenti bordi curvi e sottili. A questo si aggiungerà anche la finitura della cornice in titanio per garantire una migliore rigidità strutturale oltre che un look inedito.

Tra le altre novità attese ci potrebbe essere anche la scomparsa del pulsante dedicato alla modalità silenziosa. Nonostante si tratti di una feature molto amata dagli utenti, Apple potrebbe eliminarla comunque in favore di un pulsante programmabile per ampliare le potenzialità del device.