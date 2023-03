Nonostante il colosso americano Apple abbia presentato ufficialmente pochi mesi fa i suoi nuovi smartphone top di gamma, in rete sono già cominciati i rumors e le indiscrezioni non solo dei modelli del prossimo anno, ma anche dei nuovi iPhone 16. Secondo gli ultimi leaks, in particolare, l’azienda potrebbe introdurre su questi modelli il riconoscimento tramite Face ID integrato all’interno del display.

iPhone 16 potrebbe introdurre il Face ID integrato all’interno del display

Con i nuovi iPhone 14, il colosso americano Apple ha finalmente dato una ventata d’aria fresca al look ed al design. Questo grazie infatti all’introduzione della Dynamic Island che è anastatica così a ridurre notevolmente lo spessore e la larghezza della notch bar superiore.

Ora, però, in rete si è già cominciato a parlare dei prossimi iPhone 15 ma non solo. Come già accennato, infatti, nel corso delle ultime ore sono emerse in rete addirittura le indiscrezioni dei prossimi iPhone 16. In particolare, sembra che con questi modelli potremo finalmente vedere un design quasi a tutto schermo su un iPhone.

Le indiscrezioni parlano infatti della possibile introduzione del riconoscimento facciale del Face ID integrato però all’interno del display. Questa feature permetterebbe finalmente di ridurre ancora di più anche la Dynamic Island, in modo da avere a disposizione una maggiore superficie del display. Questa caratteristica sembra che sarà però implementata in un primo momento soltanto sui modelli Pro. Sembra che rimarrà ancora per il momento la classica fotocamera anteriore. Per vedere una selfie camera sotto al display, infatti, dovremmo aspettare i prossimi iPhone 18.