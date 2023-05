sponsor

Attraverso una direttiva dell’Unione Europa, il Vecchio Continente ha stabilito che tutti i device elettronici dovranno supportare la ricarica tramite porta USB Type-C. Questa decisione rivoluzionaria permetterà di unificare lo standard di ricarica e limitare la produzione di rifiuti elettronici.

Di conseguenza, anche Apple dovrà adeguarsi abbandonando definitivamente il connettore Lightning. L‘azienda di Cupertino avrà tempo fino al 28 dicembre 2024 per adeguarsi e, oltre questa data, inizieranno le sanzioni.

Per evitare qualsiasi tipo di problema, sembra che Apple sia intenzionata ad introdurre la porta USB Type-C già sulla famiglia iPhone 15 che verrà presentata entro la fine dell’anno. Tuttavia, le prime indiscrezioni a riguardo indicano che l’azienda della mela consentirà le massime prestazioni sulla porta USB Type-C solo ed esclusivamente con accessori originali o certificati.

Se Apple dovesse limitare le funzionalità della porta USB Type-C agli accessori non certificati, l’UE è pronta al blocco delle vendite degli iPhone

Come indicato da un nuovo report, questa condizione ha già messo in allerta i referenti dell’Unione Europea. Infatti, si tratterebbe di una politica aziendale chiaramente in contrasto con l’obiettivo dei legislatori di favorire gli utenti e la concorrenza.

Il Commissario europeo Thierry Breton ha deciso di fare chiarezza sulla questione inviando una lettera ad Apple. Il messaggio è un chiaro avvertimento al brand in quanto le limitazioni delle funzionalità della porta USB-C sarebbe una infrazione. La conseguenza dell’applicazione di questa politica, se confermata, porterebbe al blocco delle vendite degli iPhone 15 in Europa.

Il braccio di ferro tra UE ed Apple è attualmente in corso ed entrambe le parti stanno valutando il da farsi. L’obiettivo dei legislatori UE è chiaramente quello di garantire una “interpretazione uniforme” della legge. Per l’azienda di Cupertino, invece, l’obiettivo primario è mantenere alta la qualità dei propri prodotti oltre che i profitti.

Ricordiamo che Apple non ha mai confermato ufficialmente che gli iPhone saranno dotati di una porta USB Type-C limitata per gli accessori non ufficiali. Tuttavia, considerando l’insistenza delle speculazioni, l’UE ha voluto vederci chiaro da subito per ridurre ogni tipologia di problematica futura.